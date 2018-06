Ce dimanche 3 juin, aux alentours de 6h, un séisme d'une magnitude de 4,6 a été ressenti par la population mahoraise. Puis, trois heures plus tard, à 9h23, c'est un tremblement de magnitude 5 qui a secoué l'île aux parfums. Pour rappel, les tremblements de terre ont commencé le vendredi 11 mai. Selon la préfecture de Mayotte qui a communiqué dans la foulée, cette "activité sismique qui perdure reste toujours anormale". Voici son communiqué de presse :

" Un séisme évalué à 5 par les centres de mesures internationaux a été ressenti ce matin à 9h13 à Mayotte. L’activité sismique reste toujours anormale et perdure, y compris dans la plage de magnitude des séismes pouvant être ressentis à Mayotte. L’essaim est donc toujours en cours.

Le Préfet rappelle à l’ensemble de la population de prendre en compte et de respecter les consignes de sécurité éditées par la préfecture.

Il est rappelé qu’en cas de séisme :

- si l’on se trouve en intérieur, il convient de : se protéger sous une table ou le long d’un mur porteur et de s’éloigner des fenêtres ;

- si l’on se trouve à l’extérieur, il convient de s’éloigner le plus possible des éléments pouvant s’effondrer : bâtiments, ponts, corniches et réseaux électriques."

Quelques heures plus tôt, à 6h25 ce dimanche 3 juin, c'était un séisme de magnitude 4,6 qui avait sécoué la terre de Mayotte.

Selon Comores Info, les habitants sont "épuisés". Regardez :

