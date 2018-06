Le temps devrait être agréable sur une bonne partie de l'île. En revanche, le Sud-Est devrait être arrosé et les pentes et hauteurs, ennuagées. Nous publions ci-dessous le bulletin des prévisions de Météo France Réunion :

"Ce premier dimanche de juin ne s'annonce pas flamboyant surtout dans le sud-est. On profite néanmoins d'une belle matinée avec un alizé qui se lève et apporte déjà quelques nuages et de rares averses vers Saint-Philippe ou Sainte-Rose.

Le temps se gâte plus franchement l'après-midi, le soleil a définitivement tourné les talons sur la plupart des régions de l'île, et il pleut de plus en plus fréquemment sur la bordure côtière du Volcan. Quelques poches d'éclaircies résistent en bord de mer là où le vent souffle le plus fort, sur Saint-André ou Saint-Leu par exemple. Temps humide et froid au Piton de la Fournaise après une matinée pourtant prometteuse.

Le vent devient de plus en plus gaillard, les rafales entre 40 et 50 km/h en matinée, tutoient les 60 de Saint-Benoit à Champ Borne l'après-midi. Mais c'est sur la région des plages qu'il se montre le plus convaincant avec 60 à 70 km/h de Saint-Leu à Saint-Gilles. Pas de houle particulière à signaler, la mer est agitée par le vent."

Retrouvez le bulletin dans son intégralité sur le site internet de Météo Frane Réunion.