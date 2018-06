Pour répondre au défi démographique auquel va bientôt devoir faire face La Réunion, à savoir le vieillissement important de la population, une enquête intitulée "Gramoune care" a été réalisée. Menée par l'Agence régionale de santé, le Département de médecine générale de l'Université (DMG) et le Collège des généralistes enseignants Océan Indien, cette enquête a nécessité la participation de 875 personnes âgées. Elle a notamment permis d'affirmer que 46% des gramounes ont un risque de dépression. Un risque beaucoup plus élevé chez les femmes.

Parmi les séniors de plus de 65 ans, interrogés dans le cadre de l'enquête "Gramoune care", 46% ont un risque de dépression, 17% ont l'impression que leur situation est désespérer et 45% déclarent être parfois anxieux, triste ou déprimé de manière générale.

Le risque de dépression plus important chez les femmes

Le professeur Jean-Marc Franco, directeur du DMG et médecin généraliste à Saint-Joseph déclare avoir été "supris" par ces résultats. "On se rend compte que c'est la population féminine qui est plus à risque de dépression" explique-t-il. Regardez :

Maintenir un lien social

Pour Jean Marc Franco, il est important de dépister la dépression pour savoir si un soutien psychologique est nécessaire. Selon lui, il est aussi important de maintenir un lien social.

D'ailleurs, l'enquête "Gramoune care" a aussi dévoilé que 24% des gramounes de 85 ans et plus ont l'habitude de rester dans un lit ou sur un fauteuil roulant. Pourcentage égalemet édifiant : plus de 60% des séniors déclarent ne jamais pratiquer d'activité de loisir ou caricative.

Mis en ligne le 02/06/18 à 23h58. Modifié le 03/06/18 à 08h00