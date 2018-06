Ce lundi 4 juin 2018, dès 8 heures du matin, les parents d'élèves de l'école primaire Victor Hugo de Pichette à La Possession ont fait un débrayage. Ils s'inquiètent de la fermeture administrative de l'école. Une décision qui a été prise sans qu'ils soient informés. L'école Victor Hugo doit subir d'importants travaux, mais ces travaux devaient se faire sans la fermeture administrative de l'école ce qui aurait permis aux différentes classes "d'être réparties dans d'autres écoles sans perturber les enfants, qui auraient gardé leurs camarades et leur enseignant" explique Nadia Malet, la présidente du comité des parents d'élèves de l'école Victor Hugo.

Les parents d'élèves étaient regroupés ce lundi matin devant les grilles fermées de l'école Victor hugo à La Possession.

Nadia Malet, la présidente du comité des parents d'élèves de l'école explique "nous, parents du comité, nous voulions que ce débrayage soit totalement pacifique, nous ne sommes pas à l'initiaves de la fermeture des grilles de l'école de ce matin".

La présidente du Comité des parents d'élèves de l'école Victor Hugo explique les raisons de ce débrayage "notre école doit faire l'objet d'importants travaux de rénovation et la mairie nous a proposé deux alternatives : réaliser les travaux en site occupé sur une période minimale d'un an ou réaliser les travaux sur site non occupé sur une période ferme d'un an".

Les parents se sont mis d'accord pour que les travaux soient effectués en site non occupé. En conséquence, "on nous a assuré que nos enfants seraient délocalisés dans d'autres écoles de la commune, mais que l'entité administrative 'écoleVictor Hugo' existerait toujours" explique Nadia Malet. L'existence administrative de l'école aurait permis à l'équipe éducative de se déplacer dans les établissements concernés avec leur classe "cela aurait permis aux enfants de garder certains repères", poursuit Nadia Malet.

Cette organisation "devait être présentée aux parents le vendredi 1er juin" déclare Nadia Malet. Elle explique "l'école a été informée le 30 mai d'une décision de fermeture administrative de l'école pour l'année scolaire 2018-2019".

En conséquence, "les enfants risquent d'être éparpillés dans plusieurs établissements, ils n'auront plus ce cadre sécurisant" renchérit Nadia Malet. Elle ajoute "l'équipe éducative n'a aucune garantie sur les postes, et les projets de l'école tombent à l'eau".

Nadia Malet assure que plusieurs courriers ont été envoyés au Rectorat et que les parents resteront mobilisés. Regardez son intervention.

