Ce samedi 2 juin 2018, Antoine Fontaine, ancien candidat aux législatives de 2017 pour la troisième circonscription de La Réunion a publié une vidéo dans laquelle il dénonce le projet de la commune du Tampon d'abattre plusieurs arbres du centre-ville. Selon cet internaute, ces arbres, des peupliers du Gabon sont présents depuis plusieurs décennies dans les rues du Tampon. Il s'interroge sur le devenir de l'écosystème qui dépend de ces arbres, qui sont aussi "des plantes médicinales". Pour lui, "les arbres n'ont pas à être tenus responsables des conséquences sur la biodiversité des erreurs humaines dans l'aménagement du territoire". Contactée, la mairie du Tampon assure que cette opération est "nécessaire à la sécurité et la préservation du patrimoine".

C'est sur des affichette collées aux arbres que la population a été informée du projet d'abattage de certains arbres du centre-ville du Tampon. Antoine Fontaine, ancien candidat aux élections législatives de 2017 a dénoncé dans une vidéo l'abattage prévu par la municipalité du Tampon de plusieurs peupliers du Gabon. Ces arbres, qui longent la rue Leconte Delisle du centre-ville, "sont présents depuis quarante ans" assure Antoine Fontaine. Il ne comprend pas comment ces arbres "sont une menace pour la sécurité des citoyens", ni en quoi ils sont "une peste végétale". Pour lui, il s'agit d'une "plante médicinale". Selon lui, ce genre d'opération est "symptomatique d'une époque rendant l'environnement responsable de certaines erreurs de développement du territoire commise par les êtres humains"

La municipalité du Tampon a publié un communiqué expliquant les raisons de ces abattages d'arbres.

"Lors de la tempête Fakir, un gros Tulipier du Gabon situé en centre ville, a été renversé.Par conséquent, pour garantir la sécurité de tous les usagers et riverains, ces arbres plantés il y a plus de 20 ans sur la rue Hubert Delisle, seront élagués, leurs hauteurs réduites et pour certains remplacés.

En effet, de nombreux arbres empiètent sur la voie publique et leurs racines endommagent les trottoirs et les réseaux d’assainissement, de téléphone et d’électricité.De plus, la présence de termites dans certains de ces arbres anciens nous oblige à ne pas les conserver.

Il faut savoir que le Tulipier du Gabon est classé depuis quelques années par l’UICN parmi les 100 espèces les plus envahissantes au monde, lesquelles sont l’une des causes de la perte de biodiversité mondiale (ce qui n'était pas le cas à l'époque). Il importe donc d’enrayer une potentielle invasion.

C’est pourquoi il convient de procéder à l’élimination des arbres malades ou dangereux présentant un danger pour la population. Ils seront remplacés par les palmiers de La Réunion, Hyophorbe indica, qui sont des palmiers endémiques de notre île produites dans la pépinière communale afin de porter une action supplémentaire en faveur du patrimoine naturel réunionnais et de la biodiversité.

Afin de ne pas perturber les activités du Centre ville, les travaux seront effectués de nuit sous le contrôle de nos ingénieurs.

Nous comptons sur la compréhension de la population pour cette opération nécéssaire à la sécurité et contribuant à la protection du patrimoine".

