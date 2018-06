BONJOUR. Voici les sujets développés ce lundi 4 juin 2018 :



- [VIDÉOS/PHOTOS] Sakifo 2018 - Le récap' des trois jours de festival

- L'amendement pour son interdiction a été rejeté - Glyphosate : aucun député réunionnais n'était présent lors du vote

- En métropole, à La Réunion et à Mayotte : Des vers géants menacent la biodiversité

- Au Sud de la Tunisie : Nouveau drame en Méditerranée, plus d'une cinquantaine de migrants noyés

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé

La 15ème édition du Sakifo est déjà terminée. A Saint-Pierre, la Ravine-Blanche a perdu ses milliers de spectateurs qui ont foulé le site ce week-end. Musique, bonne humeur et fête étaient au rendez-vous, ces 1er, 2 et 3 juin 2018. Le festival Sakifo a, de nouveaux, offert de beaux spectacles et de superbes prestations. Imaz Press a suivi l'évènement et vous l'a fait partager durant tout le week-end. Ce lundi 4 juin, en attendant la prochaine édition, on vous propose de revenir sur l'évènement. Récapitulatif en photos et vidéos.

L'amendement pour l'interdiction du glyphosate, présenté par un député de la République en marche, a été rejeté la semaine dernière, dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 mai. Aucun député réunionnais n'était présent lors du vote. Pourquoi? Pour le savoir, Imaz Press a questionné les parlementaires. Parmi eux, seuls Huguette Bello, David Lorion et Jean-Hugues Ratenon ont accepté de répondre.

Ils passent de continent en continent de par les transports de plantes, des vers exotiques géants, appartenant à la famille des Plathelminthes terrestres et aussi appelés Bipallinés, ont été repérés en France métropolitaine et dans les territoires d'Outre-Mer. Certains peuvent atteindre une longueur d'un mètre et se distinguent facilement par la forme, en marteau, de leur tête. Ce sont des espèces envahissantes qui viennent des régions chaudes de l'Asie.

- Au Sud de la Tunisie : Nouveau drame en Méditerranée, plus d'une cinquantaine de migrants noyés

Plus d'une cinquantaine de migrants sont morts depuis samedi soir au large de la Tunisie et de la Turquie en tentant de rejoindre l'Europe, au moment où le nouveau ministre de l'Intérieur italien est en Sicile pour marteler son discours anti-immigration.

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé

Selon Météo France, la météo de demain ne devrait pas laisser trop de place au soleil. Temps gris sur l'Est, précipitations sur la région du Voclan et nuages dans l'Ouest...