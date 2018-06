Le championnat de France d'haltérophilie cadet, junior, senior, s'est déroulé du 19 mai au 21 mai 2018 à Obernai dans le Haut-Rhin. Pour cette compétition individuelle, sept réunionnais étaient en lice. Les sportifs rentrent à La Réunion avec quatre titres de champion de France, une médaille d'argent et une médaille de bronze.

Sur les sept compétiteurs réunionnais qui ont fait le déplacement au championnat de France, six d'entre-eux remportent une médaille.

Pour obtenir les titres de champion de France, si Kamelle Edmond a dû batailler, les 3 autres athlètes du SCHM Saint-Paul, Loane Payet, Etienne et David Essob ont survolé la compétition puisqu’ils se sont imposés avec une confortable avance sur les seconds voire même un gouffre puisque Etienne a relégué ses adversaires à 32 et 33 kgs.

David Essob l’a emporté avec 13 et 17 kgs d’avance sur le second et troisième, Loane Payet qui s’est bien reprise après une sérieuse blessure au dos l’a emporté avec 19 et 26 kgs sur la seconde et la troisième.

Caroline Damour a elle aussi remporté une belle médaille de bronze en junior et nos deux sportives séniores n’ont pas été en reste puisque Neige Line Edmond du ACHMC Saint-Paul diminuée dernièrement par la dengue n’était pas au mieux de sa forme mais s’est bien battue pour aller chercher une belle médaille d’argent. La crossfiteuse de Saint-Pierre Chloé Bègue a réalisé un beau match pour remporter une 5èmeplace dans une catégorie des 53kgs très relevée.

Loane Payet qui a réalisé une performance de série internationale A +10kgs a été sélectionnée par la FFHM dans un collectif de préparation pour les JO 2024/2028 et Etienne Essob a réalisé également une performance de série internationale A +10kgs, et Neige Line Edmond une performance de série internationale B +2kgs.

Voici les résultats ci-dessous :

Essob Etienne du SCHM Saint-Paul médaille d’or en cadet 2 50 kgs

Essob David du SCHM Saint-Paul médaille d’oren cadet 2 56 kgs

Edmond Kamelle ACHMC Saint-Paul médaille d’or en cadette 1 40kgs

Payet Loanne SCHM Saint-Paul médaille d’oren cadette 1 53 kgs

Damour Caroline HC Tampon médaille de bronze en juniore 58 kgs

Edmond Neige Line ACHMC Saint-Paul médaille d’argent en seniore 48 kgs

Bègue Chloé CROSSFIT Saint-Pierre 5ème en seniore 53 kgs

