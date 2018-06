L'amendement pour l'interdiction du glyphosate, présenté par un député de la République en marche, a été rejeté la semaine dernière, dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 mai. Aucun député réunionnais n'était présent lors du vote. Pourquoi? Pour le savoir, Imaz Press a questionné les parlementaires. Parmi eux, seuls Huguette Bello, David Lorion et Jean-Hugues Ratenon ont accepté de répondre.

Ils étaient absents de l'Hémycicle mardi 29 mai lorsqu'à 2h du matin l'amendement visant à interdire le glyphosate d'ici trois ans a été rejeté. Huguette Bello, David Lorion, Thierry Robert, Nathalie Bassire, Jean-Hugues Ratenon, Ericka Bareights et Nadia Ramassamy, nos sept députée réunionnais, n'ont pas participé au vote. Ils font donc partie des 492 parlementaires qui ont laissé la plupart des bancs de l'Assemblée nationale, vides.

Tous absents

Sur son site web, l'association Agir pour l'environnement le fait savoir aux internautes. Regardez :

Huguette Bello

Contactée par nos soins, la députée de la deuxième circonscription, Huguette Bello, a accepté de répondre. Avant de donner toute explication, elle s'est empressée d'affirmer : "J'ai participé au vote de mercredi. J'ai donc voté contre le glyphosate". Autrement dit, elle a participé au vote solennel, mercredi 30 mai, sur le projet de loi agriculture en première lecture. Seul hic : dans ce projet de loi, l'interdiction du glyphosate, n'apparait pas. Conclusion : Huguette Bello n'a pas voté contre cet herbicide considéré comme cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, cette "fille d'agriculteur" affirme avoir "une conscience aiguë de ce qui peut être nocif".

"J'étais dans l'avion donc, comme beaucoup de personnes, j'étais absente" indique finalement Huguette Bello avant de rappeler : "plus de 450 députés n'ont pas pariticipé au vote de cet amendement". Selon la députée, "la façon de travailler à l'Assemblée nationale rend difficile la participation aux votes. On travaille la nuit, le dimanche matin... Il faudrait qu'on travaille comme les enfants à l'école : du lundi au vendredi, jusqu'à 20h30, voire 21h. On est aussi des humains".

Jean-Hugues Ratenon

Le député de la cinquième circonscription, Jean-Hugues Ratenon donne les mêmes arguments : "J'était présent au vote solennel sur le projet de loi agriculture" et "il y a un problème d'organisation à l'Assemblée Nationale". Selon lui, le gouvernement met en place une "stratégie d'épuisement" pour que l'opposition ne puisse pas voter comme il se doit. "Honnêtement, je suis fatigué confie le député. Je voyage presque toutes les semaines. L'amendement sur le glyphosate devait être voté mardi 29 mai mais il a finalement été voté lundi dans la nuit. A ce moment-là, j'étais dans l'avion."

Jean-Hugues Ratenon en profite pour dénoncer un "système d'alerte" mis en oeuvre par le parti En marche : "Si l'opposition est là en nombre, pour un vote, le parti fait appel à ses membres qui viennent en urgence pour faire basculer la majorité". En revanche, le député réunionnais l'affirme : "je suis totalement contre le glyphosate qui fait des dégâts à tous les niveaux".

David Lorion

"Il faut interdire le glyphosate et c'est une des bonnes décisions que peut prendre Emmanuel Macron" soutient, quant à lui, David Lorion, député de la quatrième circonscription. Il ajoute : "Je suis défavorable à l'utilisation de cet herbicide mais malheureusement, pour certaines plantes, comme celles sous serre par exemple, on va devoir l'utiliser encore quelques années...".

Il l'avoue : "la participation des députés des outre-mer est en dents de scie. Il y a des semaines durant lesquelles on ne se rend pas en métropole et donc durant lesquelles on ne vote pas. On a une famille à La Réunion, on ne peut pas tout le temps être à Paris". Le soir du lundi 28 mai, ce dernier était en train d'être interviewé par un média local.

Concernant les quatre autres députés de La Réunion, ils ont été sollicités par Imaz Press mais ont préféré ne pas donner suite à nos demandes.

Cet abséntéisme, un internaute, a souhaité l'a soulever. Pour l'occasion, il a réalisé une vidéo permettant de "sensibiliser l'opinion publique et interpeller les députés réunionnais et le président de la République". Aussi, ce même internaute souhaiterait "proposer au gouvernement une rectification de la loi, pour permettre au peuple de voter par voie électronique à la place des députés pour les sujets d'importance". Regardez :

Cette vidéo a été envoyée au député, Jean Hugues Ratenon qui l'a regardée et qui aurait trouvé l'idée du vote électronique "intéressante" selon l'auteur de la vidéo qui ajoute : "il est inadmissible d'avoir 492 députés qui soient absents et que le projet d'interdiction soit rejeté parce qu'il n'y a pas assez de voix pour contrebalancer ceux qui étaient contre..."

Mise en ligne : le 03/06/18 à 02h59