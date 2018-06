Samedi 26 mai 2018, l'équipe nantaise de handball a affronté le PSG en demi-finale de la Ligue des champions à Cologne. À la tête des nantais, le Réunionnais Nicolas Claire a mené le jeu de main de maître. L'équipe de Nantes gagne sa place en finale de la Ligue des champions où elle affrontera Montpellier. La finale de ce championnat de handball se déroulera ce soir à 20 heures, heure locale et sera diffusée sur la chaîne Be In sport.

"C'est un rêve mais je vous assure que nous avons gardé les yeux grands ouvertes toute la rencontre et je pense que cela s'est vu", glissait, Nicolas claire après ce match de demi-finale face au favori PSG. "On a maîtrisé notre sujet, il n'est pas question de hold up sur ce match... On s'est fait une petite frayeur à la fin mais notre gardien nous a maintenu à flots."commente-il." C'était le match parfait... ON sait que l'on est une équipe capable de battre tout le monde et on l'a démontré."

Face aux archi-favoris, les outsiders nantais ont su immédiatement mettre la pression sur les épaules parisiennes, au point de les voir se crisper jusqu'à la pause sous le regard inquiet d'un Daniel Narcisse ne rentrant pas en jeu

Construite pour gagner la ligue des Champions, cette formation parisienne devra donc se contenter, au mieux, d'une médaille de bronze.

"C’est un rêve qui prend fin. On a couru derrière tout le long du chemin. On parvient à se remettre dedans lors des cinq dernières minutes mais on voit que l’on est usé mentalement. On a commis des erreurs bêtes, on a manqué des shoots, des passes, c’est ça qui nous a tués !," soupirait déçu l'autre Réunionnais, Benoît Kounkoud (ailier droit du PSG).

"En face, Cyril Dumoulin a fait une bonne partie mais on a raté trop de tirs. On est très déçu, il va falloir essayer d’aller chercher la troisième place." Un challenge ultime dans cette saison que même un titre national n'apaiserait certainement pas.

- Face à Montpellier : “que le meilleur gagne.."-

"Quand je pense que lorsque l'on a lancé la campagne européenne, pour notre première fois en poule haute, on s'était dit que ce serait déjà chouette de sortir vivant de cette première phase. On a beaucoup de joueurs qui ne se sont jamais frottés à ce niveau là", rappelle Nicolas Claire.

“Certains nous ont un peu critiqués : et là c'est une bonne réponse à tous ceux qui doutaient, la meilleure. On sait jouer à ce niveau et le montrer." poursuit-il.

"Tu n'as plus le choix quand tu as certains meilleurs joueurs du monde en face de toi. On a été minutieux tout au long du match. Le moindre relâchement a été payé cash. Mais on ne s'est pas mis de pression”.

Et pour la finale? “Ce sera que le meilleur gagne... On connaît Montpellier, comme il nous connaît”" assure le handballeur réunionnais.

Dans l'autre demie, les Montpelliérains auront attendus la dernière possession pour se défaire d'un Vardar tenant du titre et les malmenant de bout en bout.

Serrant les dents, auteurs d'une rencontre titanesque en défense et bénéficiant d'un Melvyn Richardson ultra précieux en fin de match, les hommes de Canayer ont gagné avec brio leur ticket d'or pour la finale.

Deux équipes françaises en lice pour le titre européen, le HBCN et le MHB.

Ce soir à 20 heures, en direct sur la chaine cryptée, Be IN sports se joue la finale de la ligue des champions de handball.



Voici les résultats des derniers matches :

HBC Nantes - Paris Saint-Germain 32-28 (17-14)

Nicolas Claire : 2/3 buts, 8 passes décisives



HBC NANTES. Gardiens de but : Dumoulin (11/39 dont 1/2 pen), Siffert. Buteurs : Lagarde (3/5), Guillo, Nyokas (3/5), Claire (2/3), Klein (3/3),Pechmalbec, Tournat (8/8), Feliho, Emonet, Matulic, Lazarov (8/13 dont 7/8 pen), Gurbindo (1/3), Balaguer (4/5), Espen Hansen. Entraîneur : Thierry Anti.



PARIS SAINT-GERMAIN. Gardiens de but : Corrales (5/21 dont 1/3 pen), Omeyer (3/19 dont 0/5 pen). Buteurs : Gensheimer (1/3), Mollgaard, Stepancic, Keita, Sagosen (3/5), Kounkoud (2/3), Remili (6/8), Abalo (4/6), Kempf, L. Karabatic (1/2), Hansen (5/8 dont 1/2 pen), Narcisse, Nielsen (2/4), N. Karabatic (4/6). Entraîneur : Zvonimir Serdarusic.



Arbitres : Martin Gjeding et Mads Hansen (DAN)

Exclusions temporaires : Klein (3’), Gurbindo (35’), Tournat (37’, 58’), Lagarde (57’) pour Nantes; Stepancic (4’), Sagosen (12’), L. Karabatic (36’, 49’) pour Paris.



HC Vardar - Montpellier HB : 27-28 (11-14)

Melvyn Richardson : 6/11 buts, 1 passe décisive