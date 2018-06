Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 6 heures

La 15ème édition du Sakifo est déjà terminée. A Saint-Pierre, la Ravine-Blanche a perdu ses milliers de spectateurs qui ont foulé le site ce week-end. Musique, bonne humeur et fête étaient au rendez-vous, ces 1er, 2 et 3 juin 2018. Le festival Sakifo a, de nouveaux, offert de beaux spectacles et de superbes prestations. Imaz Press a suivi l'évènement et vous l'a fait partager durant tout le week-end. Ce lundi 4 juin, en attendant la prochaine édition, on vous propose de revenir sur l'évènement. Récapitulatif en photos et vidéos.

