Voici les principaux résultats sportifs de ce week-end des 2 et 3 juin 2018 :

Football: Quarts de finale de la coupe régionale de France

Les quarts de finale de la coupe régionale de France ont eu lieu ce week end pour les groupes A et B, soit 8 rencontres au programme.

St Pierroise – FC Parfin 6-1

Ste Suzanne – Capricorne 2-1 (ap)

Ste Marie – OCSA Léopards 3-2 (ap)

Jeanne d'Arc – St Louis 1-0

Ste Pauloise – St Louisienne 1-2

Excelsior – SDEFA 2-0

St Denis – Petite Ile 1-0

Tamponnaise – Marsouins 2-0

VTT: 3 heures d'endurance du CCSL

Le CCSL organisait une épreuve d'endurance par équipes de 2 ce dimanche matin sur le circuit motocross Lysette Dorseuil de la Rivière St Louis. Les binômes se sont relayés chaque tour (2,9km) pendant 3 heures pour parcourir le plus de distance possible. A l'arrivée, la paire Julien Chane Foc / Grégory Maillot l'emporte après avoir couvert 21 tours. S'en suivent Quentin Soubadou / Gaetan Rocher avec 21 tours également à quelques minutes derrière puis Charles Ifiantepia / Fabien Piffarelly se classent 3ème avec 20 tours bouclés.

Escalade: Championnat de France difficulté

10 athlètes dont 6 membres de l’équipe régionale et du Pôle espoir outre mer, représentaient la Réunion lors du championnat de France de difficulté jeunes ce week end à Tournefeuille.

Minimes dames : ILTIS Kintana (Austral Roc) se classe 2ème, POULLAIN Candice (7alouest) termine 8ème, IMBERT MONIEZ Nais (Austral Roc) ne passe pas les qualifications (47ème).

Minimes hommes : PAYET Téo (Austral Roc), DAUVILLIER Rudy (Escalade d’abord Saint Charles) ne passent pas les qualifications et terminent respectivement 43ème et 33ème.

Cadets : BURETTE Jules (7alouest) se classe 38ème.

Cadette : FONTAINE Lisa (Austral Roc) s'arrête lors des qualification et se classe 36ème.

Juniors dames : FLEURET Elma (7alouest) est 12ème et SAUREL Lucile (Austral Roc) 10ème après avoir accédé aux demi-finales.

Course à pied: Semi des Cannes

Le CAG St Pierre organisait son semi marathon ce dimanche, à 7h00 au stade de Bois d'Olive, pour une centaine de coureurs au départ. Le parcours de 21km emmenait les coureurs à travers les rues de la ville et les champs de cannes, pour revenir ensuite au stade de Bois d'Olive où était jugée l'arrivée. Il a fallu 1h17 à Mickael Chamand pour boucler l'épreuve en vainqueur, devant l'inusable Patrick Essob en 1h20 et Robert Gastrin en 1h23. Côté féminin, Nadine Leveneur l'emporte en 1h40 devant Carmel Trebel en 1h44 et Mireille Toussaint en 1h48.

Course à pied: Foulées de l'IMS Raphael Babet

"Les Foulés de l’IMS Raphaël BABET",étaient organisées par l’IMS Raphaël BABET, en collaboration avec l’Association Culturelle et Sportive du Grand sud sous l'égide de la LRA, ce dimanche à Saint-Joseph avec au programme, un trail urbain de 17km dans les rues de la ville, départ de l'IMS et arrivée au stade Lepneveu. 300 coureurs s'étaient donnés rendez-vous pour cette épreuve sudiste. Le local François Chaumarat l'a emporté en 1h05'20, devant Raphael Huet en 1h05'39 et Florian Durque en 1h07'02. Côté féminin, Emma Métro n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires, s'imposant en 1h16 devant Isabelle Payet en 1h27 et Melinda Morel en 1h28.

Course à pied: Trail Urbain de Ste Clotilde

L'ADPESR organisait un trail urbain ce dimanche à Sainte Clotilde sur une parcours de 10km dans les rues du quartier, départ à 7h30 de la mairie annexe et arrivée au même endroit. 400 coureurs étaient présents sur la ligne de départ. Jean Marie Cadet , parrain de la manifestation, s'est imposé au sprint devant Surfa Sanion en 34'11 et Guillaume Francke en 35'48. Côté féminin, Delphine Dérand l'a emporté en 41'06, devant Chantal Hodgi en 43'29 et Alice Michel en 46'27.

Moto: Motocross de Bras Panon

La 6ème manche du championnat régional de motocross a eu lieu ce dimanche à Bras Panon sur le terrain de la Caroline, organisée par le MX Bras Panon. Guillaume Baillif s'est imposé en remportant 2 des 3 courses du jour, laissant la dernière à Romain Laurens qui avait chuté dans la seconde. Pascal Dorseuil s'est contenté de limiter la casse en prenant la seconde place du jour, ainsi que dans les 3 acts dominicaux.

Triathlon: Championnat régional

Le championnat régional de triathlon a eu lieu ce dimanche à St Gilles les bains, organisé par l'ORT sur un format sprint. Le départ, qui a réuni plus de 150 participants, était donné à la plage de trou d'eau pour 750m de natation dans le lagon, puis 23km de vélo en direction de St Paul (demi tour au cimetière marin) et retour à la plage des Brisants pour 5km de course à pied. A l'arrivée, Fabien Céleste était le plus rapide en 1h07, devant Anthony Céleste en 1h09 et Sébastien Issarambe Refane en 1h10. Côté féminin, Soizic Coudière s'est imposée en 1h21 devant Josépha Cathudal en 1h22 et Nathalie Pugeault en 1h23.

Volley: Dernière manche Promovolley

Une journée à St Pierre pour cette ultime étape, qui aurait du se dérouler sur le stade de football de Ravine des Cafres mais la météo a imposé d'autres choix. C'est donc à l'abri, dans le gymnase G Richardson sur seulement 3 terrains que les 22 équipes ont du se replier.

En féminines, ZEMBROCAL remporte sa 5ème étape (sur les 10 disputées) et s'impose largement au classement général. AMIS CAYENNE, 3èmes du jour restent 2èmes au général et VB2CO complète le podium du jour, 2èmes et du général, 3èmes. Ces 3 équipes sont les seules à avoir disputé toutes les étapes. Derrière, VBSP SOLEIL, en progrès, VBC ST DENIS de retour après 2 absences et SMVB complètent le plateau? Un plateau qui s'est enrichi de VBC Petite Ile, depuis quelques étapes et de VBC442 venues de St Philippe.

En Masculins, TAMPON GV et AVIRONS JEUNES n'ont pas pu se départager au classement général et ont donc été déclarés ex æquo. En effet AVIRONS l'emporte et TGV termine 3ème. Un classement qui résume la saison où les 2 équipes ont remporté chacune 5 étapes. Le dauphin du jour, SMVB termine 3ème au général. Un classement général riche de 18 équipes dont 6 qui ont disputé l'ensemble des étapes.

Surf: Florès 5ème à Bali

Jérémy Florès est parvenu à se hisser en quart de finale du Corona Bali Protected, 5ème manche du World Tour, ce week end. Le Réunionnais a réalisé une belle compétition sur la droite de Keramas qui a offert de jolis tubes. Auteur d'une vague notée 9,2 points en quarts, Florès n'a pas trouvé le back up suffisant face au Brésilien Italo Ferreira, finalement vainqueur de l'épreuve (sa 2ème victoire cette saison après Bells Beach) et nouveau leader du classement mondial.