Ils passent de continent en continent de par les transports de plantes, des vers exotiques géants, appartenant à la famille des Plathelminthes terrestres et aussi appelés Bipallinés, ont été repérés en France métropolitaine et dans les territoires d'Outre-Mer. Certains peuvent atteindre une longueur d'un mètre et se distinguent facilement par la forme, en marteau, de leur tête. Ce sont des espèces envahissantes qui viennent des régions chaudes de l'Asie.

