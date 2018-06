Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Suite au plan d'action gouvernemental pour en finir avec les inégalités salariales et lutter contre les violences sexistes et sexuelles présenté le 9 mai 2018, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes lance un appel à projet sur la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail à destination des associations, partenaires sociaux, fondations et établissements publics. Une enveloppe de 50 000 ? permettra de financer un projet dans chaque région. Les projets devront être déposés au plus tard le 20 juin 2018.

