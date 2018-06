L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié une étude sur l'activité du secteur marchand à La Réunion pour la période allant de 2011 à 2015. Il en ressort que le secteur marchand à La Réunion est moins développé que dans les régions de métropole et que parallèlement ce secteur reste créateur d'emploi. Nous publions la synthèse de l'Insee sur le sujet

- La Réunion est l'un des départements où le secteur marchand est moins développé -

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est moins élevé à La Réunion que dans toutes les régions de province. La faiblesse du taux d’emploi, et notamment d’emploi à forte valeur ajoutée, en est la principale raison. Malgré des créations d’emplois dynamiques, seuls 51 % des Réunionnais en âge de travailler occupent un emploi (64 % en province). En outre, les secteurs à forte valeur ajoutée étant peu développés à La Réunion, les emplois sont moins productifs en moyenne. Au-delà de la faiblesse de la recherche etdéveloppement, le secteur marchand est particulièrement en retrait.

Il emploie 32 % des Réunionnais contre 44 % en province. Les emplois sont notamment rares dans les secteurs industriels hors agroalimentaire, le conseil aux entreprises, les finances et assurances, l’information et la communication, qui sont des secteurs à forte productivité. Contrairement à certains départements de province et à d’autres petites économies insulaires,ce manque d’emploi à forte valeur ajoutée n’est pas contrebalancé par des emplois plus nombreux dans lecommerce, l’hébergement-restauration ou au sein des non-salariés. Le secteur non marchand est quant à lui implanté de la même manière qu’en province.

Le PIB par habitant mesure la richesse produite par une économie rapportée au nombre d’habitants. Les différences régionales de PIB par habitant peuvent s’éclairer en prenant en compte deux indicateurs, le PIB par emploi (ou productivité apparente du travail) et le

nombre d’emplois par habitant.

Le secteur marchand regroupe dans cette étude les non-salariés et les salariés des secteurs agriculture, industrie, construction, commerce, restauration-hébergement, transports et services principalement marchands (services aux entreprises, aux particuliers, information et communication, finances et assurances, immobilier).

Comparée à ses voisins de la zone océan Indien, La Réunion est en revanche bien située et son PIB par habitant est semblable à celui des autres régions ultrapériphériques d’Europe.

- Secteur marchand : une création d'entreprise dynamique moteur de la création d'emplois -

La création d'entreprises - hors micro-entrepreneurs -, reste plus dynamique sur l'île qu’ailleurs. En 2017, 5 100 entreprises sont créées. Leur pérennité progresse, surtout pour les sociétés. Ces nouvelles entreprises créent davantage d'emploi dans le secteur marchand que celles déjà existantes : ce sont 1 700 emplois salariés qui ont été créés chaque année à La Réunion entre début 2011 et fin 2015, à la suite du processus de renouvellement du tissu productif où des entreprises se créent et d'autres disparaissent. C’est plus que l’évolution annuelle de l’emploi dans les entreprises déjà existantes (+ 1 000).

Les créations d’entreprises individuelles sont particulièrement nombreuses, 1,5 fois plus qu'en province et deux fois plus qu'aux Antilles-Guyane : elles expliquent à elles seules le dynamisme de la création d’entreprises de La Réunion. Un taux de chômage plus élevé constitue la principale raison de cet écart avec la province : les personnes sans emploi sont plus nombreuses à vouloir créer leur propre emploi via une entreprise individuelle.

Peu d’entreprises emploient des salariés au démarrage de leur activité : en 2014, c'était le cas de seulement 22 % des entreprises réunionnaises ayant six mois d'activité. Pour autant, ces créations d'entreprises et leur capacité à survivre portent la dynamique d'emploi à La Réunion sur la période récente dans le secteur marchand.

À La Réunion, l'emploi a néanmoins diminué au sein des entreprises pérennes des secteurs de la construction et du commerce.