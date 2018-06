Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Mardi 5 juin, la plateforme syndicale réunissant les professionnels des transports routiers, du BTP et de l'agriculture a été reçue par Olivier Bouchery, conseiller en charge des enjeux territoriaux et des ressources humains, rattaché au cabinet du secrétaire d'Etat, Sébastien Lecornu. Suite à la décision de justice rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant la mise à jour du schéma départemental des carrières de La Réunion, les représentants syndicaux tenaient à obtenir des garanties quant à la conduite du chantier de la nouvelle route du littoral. A l'issue de la rencontre les membres de la plateforme (FRBTP, FTOI, FNTR, UNOSTRA, FDSEA, CDJA, CGPER, CGTR et CFDT,) disent avoir été "rassurés"

