Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Deux requins femelles, un bouledogue de 2.75m et un tigre de 2.55m, ont été capturés dans la nuit du lundi 4 juin au mardi 5 juin 2018 à la Pointe des Chateaux et sur le spot de la Gauche , au large des côtes de Saint Leu, indique le centre de ressources et d'appui sur le risque requin (CRA)

