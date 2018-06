BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 5 juin 2018



- Besoin d'argent ? Vendez un rein

- Assises des Outre-mer - Des projets innovants pour faire bouger les îles ultra-marines

- Prévention et lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail

- Cinor - Téléphérique : un deuxième projet entre Bellepierre et la Montagne

Besoin d'argent ? Vendez un rein

"Nous avons un besoin urgent de rein avec un bon montant accordé de 300 000 $". Un certain Luis sorti d'on ne sait trop où, nous a proposé de vendre un de nos précieux organes contre la modique somme de 300 000 dollars dans un commentaire laissé sur notre site. Pour vendre notre rein, rien de plus simple, il suffisait de le contacter par mail ou par téléphone. Une offre si alléchante que notre rédaction s'est empressée d'y répondre.

Assises des Outre-mer - Des projets innovants pour faire bouger les îles ultra-marines

Dans le cadre des Assises des Outre-mer, l'ensemble des ultra-marins ont l'occasion de présenter des projets innovants visant à favoriser le développement de leurs territoires. 36 propositions de projets ont été retenues. Jusqu'au 13 juin, c'est maintenant au tour du public de voter pour son projet favori.

Prévention et lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail

Suite au plan d'action gouvernemental pour en finir avec les inégalités salariales et lutter contre les violences sexistes et sexuelles présenté le 9 mai 2018, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes lance un appel à projet sur la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail à destination des associations, partenaires sociaux, fondations et établissements publics. Une enveloppe de 50 000 ? permettra de financer un projet dans chaque région. Les projets devront être déposés au plus tard le 20 juin 2018.

Cinor - Téléphérique : un deuxième projet entre Bellepierre et la Montagne

Et de 2 ! Après la ligne de téléphérique Chaudron/ Bois de Nèfles-Moufia, dont les premiers travaux sont attendus pour fin 2018, la Cinor dévoile un deuxième projet sur la ligne Bellepierre/La Montagne. Un projet qui fait actuellement l'objet d'une vaste concertation publique.