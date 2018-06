Dan une étude publiée par l'Insee ce mardi 5 juin 2018, l'institut a mis en avant la présence des groupes dans le tissu économique réunionnais. La Réunion compte 1280 groupes en 2015. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas tous des multinationales connues. La plupart des entreprises appartenant à un groupe à La Réunion ont moins de dix salariés. Nous publions ci-après la synthèse de l'Insee.

- Qu'est-ce qu'un groupe ? -

Un groupe est une entité économique formée par un ensemble de sociétés qui sont soit des sociétés contrôlées par une même société (ou collectivité publique), soit cette entité contrôlante (entité qui contrôle les autres sans être elle-même contrôlée). Contrôler une société, c’est avoir le pouvoir de nommer la majorité des dirigeants. La définition statistique française actuellement en vigueur retient comme critère de contrôle la majorité absolue des droits de vote, le plus souvent approchée par le taux de détention capitalistique d’un actionnaire sur sa filiale.

L’unité contrôlante est dans la majorité des cas une société, mais elle peut également être une collectivité publique (établissement public, région, département, commune, université...). Dans ce cas, la collectivité sera comptabilisée comme faisant partie intégrante du groupe. Sont retenues dans le périmètre d’un groupe toutes les sociétés détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par l’entité contrôlante ou consolidées dans les comptes dugroupe.

- Le poids des groupes dans l'économie réunionnaise -

À La Réunion, les groupes dont le centre de décision est situé à l’extérieur de l’île ont une influence limitée sur l’économie: ils emploient un quart de l’emploi salarié des secteurs marchands, contre près de la moitié en province. En particulier, les groupes étrangers sont très peu présents (4 % de l’emploi salarié). Que leur centre de décision soit localisé à La Réunion ou ailleurs, les groupes

pèsent moins dans l’emploi salarié marchand qu’en province: 54 % contre 69 %. Mais ce poids diffère peu de celui des autres DOM ou de territoires métropolitains éloignés de la capitale. En outre, la plupart des établissements de 50 salariés ou plus appartiennent comme ailleurs à des groupes. Les groupes ont un poids économique important dans les secteurs d’activité où sont implantés de grands groupes extérieurs multirégionaux voire internationaux : eau-énergie, information-communication, activités financières et d’assurance. Les groupes du secteur du commerce ont également une forte influence sur l’économie locale, ce qui n’est pas le cas de l’industrie. Si les

groupes non réunionnais sont le plus souvent de grande taille, seuls 21 groupes dont le centre de décision est situé à La Réunion sur les 780 au total emploient plus de 250 salariés.

Antonin Creignou chargé d'études à l'Insee expose les principaux résultats de l'étude sur les groupes dans le tissu économique réunionnais. Regardez :

