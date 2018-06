Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La ville de Saint-André met en place l'opération # Bosse ton Bac. L'objectif est ici de permettre aux lycéens de Terminale de bénéficier d'un dispositif complet pour faciliter leurs révisions : espace de travail, fonds documentaires, accès wifi, ressources numériques,etc. L' opération #Bosse ton bac, se tiendra le 6, 7 et 12 juin de 18h à 20h à la section adulte de la Médiathèque Auguste Lacaussade à Saint-André. L'entrée est libre et gratuite. De plus, le mercredi 6 juin, un atelier : gestion du stress sera organisé pour les lycéens à 18h.

La ville de Saint-André met en place l'opération # Bosse ton Bac. L'objectif est ici de permettre aux lycéens de Terminale de bénéficier d'un dispositif complet pour faciliter leurs révisions : espace de travail, fonds documentaires, accès wifi, ressources numériques,etc. L' opération #Bosse ton bac, se tiendra le 6, 7 et 12 juin de 18h à 20h à la section adulte de la Médiathèque Auguste Lacaussade à Saint-André. L'entrée est libre et gratuite. De plus, le mercredi 6 juin, un atelier : gestion du stress sera organisé pour les lycéens à 18h.