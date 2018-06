Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Cirque de Mafate, risofé et randonnée étaient au programme de cette troisième dernière matinée de visite à La Réunion de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État du ministre de la transition écologique et solidaire. Il a invité à Marla par EDF et le Sidelec (syndicat intercommunal d'électricité de La Réunion). Les solutions photovoltaïques ainsi que la valorisation des actions d'efficacité énergétique engagées auprès des Mafatais suite à la rénovation de leur installation énergétique, ont été présentées au ministre.

