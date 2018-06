Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une étude comparative commandée par l'observatoire des prix, des marges et des revenus, révèle que les tarifs des forfaits entre la Métropole et La Réunion sont raisonnablement similaires. Pour des offres d'entrée de gamme, les tarifs dans l'île restent compétitifs par rapport à l'Hexagone. Pour les offres de moyenne et haute gammes, les prix sont plus élevés localement. Pour l'internet cela serait lié au coût des câbles de fibre optique sous-marins. Un coût supporté par les opérateurs. Mais pour les forfaits mobiles, il n'y a pas d'explications techniques à ce surcout. Cependant, point important : l'étude a été mise à jour en 2018, suite à l'arrivée du concurrent Free dans le marché réunionnais. Free propose des offres très compétitives à la Réunion. Et son arrivée a eu pour conséquence un alignement des opérateurs sur les tarifs proposés par Free, via des marques de forfaits "low cost" mais de qualité. Mais il est vrai que ces forfaits "low cost" en métropole ont l'avantage d'offrir aux consommateurs plus d'options que ceux proposés à la Réunion.

