Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis le 21 mars 2018, les Comores ont interdit le retour au pays des clandestins de Mayotte. Ceci est intervenu après la décision du gouvernement français de ne plus délivrer de visa aux Comoriens. Les Comoriens en situation irrégulière faisaient l'objet d'une rétention administrative. Dans ce contexte, selon le syndicat de la magistratures "la préfecture de Mayotte multipliait les demandes de prolongation de rétentions". Or, les rétentions administratives ne sont prolongées qu'en vue d'une reconduction effective à la frontière. Reconduction qui n'est désormais plus possible. Face à cette impasse, le syndicat de la magistrature à Mayotte dénonce "une instrumentalisation de la justice" et appelle à stopper les interpellation de clandestins. Nous publions ci-après le communiqué du syndicat de la magistrature de Mayotte :

