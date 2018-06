Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Nadjim Ahamada, conseiller municipal de Mamoudzou, a décidé d'interpeller le préfet de Mayotte, Dominique Sorain, pour dénoncer la gestion de crise mise en place dans le cadre des nombreux micro-sésimes qui font trembler Mayotte depuis maintenant 27 jours. Plus de 700 secousses ont été ressenties par la population, des bâtiments ont commencé à se fissurer mais les experts ne savent toujours pas expliquer ce déferlement de tremblements de terre. Une cellule de crise a bien été ouverte par la préfecture. Elle a permis de faire venir des spécialistes sur l'île aux parfums, mais, concrètement, aucun moyen n'a été mis à disposition de la population mahoraise qui s'inquiète de plus en plus.

