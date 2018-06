Sur son compte Twitter, la Police Nationale informe les Français d'une arnaque diffusée actuellement sur le web. "Non, la Police Nationale ne bloque pas votre ordinateur pour vous demander de payer une amende avec des cartes cadeaux iTunes. C'est une cyber-arnaque : ne payez pas et redémarrez simplement votre ordinateur" indiquent les forces de l'ordre.

Voici le message frauduleux, bourré de fautes d'orthographe, que certains internautes ont pu remarquer il y a peu (nous le publions tel quel) :

"Votre appareil est bloque pour cause de telechargement et de distribution du contenu illegale (la pornographie enfantine, le viol et la zoophilie) qui est interdit par la loi de La France. Pour débloquer votre appareil, vous devez payer une amende de 500 euros avec une carte-cadeau iTunes".

Regardez: