Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 minutes

C'est une véritable " aventure pédagogique " qui attend 30 élèves du collège et lycée de Trois-Bassins. En mars 2019, ces jeunes réunionnais doivent partir pour Hawaï afin d'étudier et échanger avec les hawaïens sur les problématiques environnementales communes que subissent l'île de la Réunion et Hawaï. Ce voyage pédagogique s'inscrit pleinement dans la volonté de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) de créer des relations entre des territoires inscrits au patrimoine mondial. Surtout, ces deux établissements de Trois-Bassins bénéficient dans ce projet de leur important partenariat noué avec le Parc National de La Réunion.

