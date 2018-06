BONJOUR - Voici les titre développés ce jeudi 6 juin 2018



- Mayotte tremble depuis 27 jours - Un élu réclame un "kit de survie" pour chaque Mahorais

- Virus du Sida - "Se faire dépister c'est se sauver la vie"

- Compte administratif du conseil départemental en 2017 - "Taux record" : 50% des dépenses consacrés aux allocations

- Police - "Opération zéro PV" à partir d'aujourd'hui

- La pa Météo France i di, sé zot di - Aski paré noré la pli

Mayotte tremble depuis 27 jours - Un élu réclame un "kit de survie" pour chaque Mahorais

Nadjim Ahamada, conseiller municipal de Mamoudzou, a décidé d'interpeller le préfet de Mayotte, Dominique Sorain, pour dénoncer la gestion de crise mise en place dans le cadre des nombreux micro-sésimes qui font trembler Mayotte depuis maintenant 27 jours. Plus de 700 secousses ont été ressenties par la population, des bâtiments ont commencé à se fissurer mais les experts ne savent toujours pas expliquer ce déferlement de tremblements de terre. Une cellule de crise a bien été ouverte par la préfecture. Elle a permis de faire venir des spécialistes internationaux, mais, concrètement, aucun moyen n'a été mis à disposition de la population mahoraise qui s'inquiète de plus en plus.

Virus du Sida - "Se faire dépister c'est se sauver la vie"

1000 personnes vivent avec le virus du Sida à La Réunion. Deux fois par an, l'association Rive et le CHU de La Réunion organisent un "testing day", une journée de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Une piqûre au bout du doigt et en quelques minutes les passants pouvaient se faire dépister du VIH, hépatite B et C, et de la syphilis. En milieu de matinée une centaine de personne avait déjà participé au dépistage. Pour le docteur Catherine Gaud présidente de l'association Rive, "le message est passé, les personnes viennent se faire dépister pour savoir si elles sont malades et si c'est le cas se faire soigner". Avec les nouveaux traitements, un malade du Sida "peut vivre en prenant un comprimé par jour".

Compte administratif du conseil départemental en 2017 - "Taux record" : 50% des dépenses consacrés aux allocations

C'était l'heure du bilan 2017, ce mercredi 6 juin au Département. Le conseil départemental a présenté le compte administratif de l'année dernière. Les élus se félicitent : "nos comptes restent corrects". Néanmoins, le président, Cyrille Melchior a évoqué de "vives inquiétudes". Notamment concernant les allocations individuelles de solidarité qui représentent 53% des dépenses de fonctionnement du Département, un "taux record" à La Réunion.

Police - "Opération zéro PV" à partir d'aujourd'hui

"Stop au mépris de l'administration concernant le temps de repos des personnels de la police nationale". Alliance police nationale a boycotté le comité technique durant lequel l'administration voulait présenter un texte qui fragilise le temps de repos de tous les personnels de la police nationale. À l'origine ce texte devait les protéger. ce texte a provoqué la colère des syndicats de police. Pour contester ce texte, la police nationale lance une opération "zéro PV" ce jeudi 7 juin 2018.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Aski paré noré la pli

Comme tous les jours nous avons consulté nos prévisionnistes météo concernant le temps qu'il fera ce jeudi 7 juin 2018.