BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi 8 juin 2018 :



- Route du littoral : Une voiture s'est encastrée sous le Ladylafé, le conducteur est décédé

- Sanctionner les rodéos sauvages par de la prison ferme : une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale

- Le portable à l'école et au collège c'est fini pour les élèves. A La Réunion les syndicats parlent d'une loi "loin de la réalité du terrain"

-Lancement du mouvement "NoBra" (pas de soutien-gorge) Fini les soutiens-gorge !

- Environnement : #NoPlasticChallenge, un défi pour lutter contre la pollution des océans

Selon une information de la 1ère, ce vendredi 8 juin 2018 avant 5 heures du matin, un véhicule venant de La Possession s'est encastré dans la machine de déplacement des blocs, le Ladylafé. Le conducteur est décédé et les secours sont sur place pour le désincarcérer. Le véhicule arrivait visiblement à contre-sens depuis La Possession, car la machine se trouve sur la voie de gauche qui correspond au canal bichique sens Saint-Denis Possession. Pour l'instant la circulation est fluide dans le secteur. La route est toujours basculée côté mer. Le ladylafé pourrait avoir été endommagé par cet accident, ce qui risque de rendre difficile le débasculement et le retour de la circulation sur quatre voies prévu dans la nuit de vendredi à samedi(photo d'illustration)

Sanctionner les rodéos sauvages par de la prison ferme : une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale

Ce jeudi 7 juin, les députés ont examiné un projet de loi visant à faire du "rodéo sauvage", un délit. L'objectif : pouvoir apporter une sanction pénale adaptée en condamnant les auteurs à une amende et/ou à une peine d'emprisonnement. Qu'en pensent les représentants syndicaux des policiers de La Réunion? Et la députée Ericka Bareigts? Imaz Press leur a donné la parole.

Le portable à l'école et au collège c'est fini pour les élèves. A La Réunion les syndicats parlent d'une loi "loin de la réalité du terrain"

Ce jeudi 7 juin 2018, l'Assemblée Nationale a voté la proposition de loi du groupe La République en marche qui interdit les téléphones portables dans les écoles et collèges. Cette loi proposée fait mention d'un amendement visant à étendre l'interdiction aux enseignants et plus largement à tout le personnel de l'éducation. Elle est jugée "éloignée de la réalité du terrain" et l'amendement était qualifié "d'aberration" par les syndicats de l'éducation. Ils s'interrogent sur les difficultés à mettre en oeuvre une telle interdiction.

De plus en plus de femmes décident de se passer de soutien-gorge et adopte le mouvement "NoBra" (pas de soutif). Sur les réseaux sociaux, certaines se sont même lancées un défi intitulé "No Bra Challenge". Marre des diktats de la société, et surtout de l'inconfort du "soutif", elles n'hésitent pas à publier des photos d'elles, sans soutien-gorge et de crier haut et fort leur abandon des bretelles.

- Environnement : #NoPlasticChallenge, un défi pour lutter contre la pollution des océans

"Réduisons notre impact plastique", c'est le défi qu'a lancé la page "No plastic in my sea" avec le hashtag #NoPlasticChallenge. Du 5 au 14 juin 2018, les citoyens sont invités à adopter un comportement responsable en changeant leurs habitudes de consommation du plastique. Plastique, qui pollue des cours d'eau et régions entières de nos océans à travers le mode.