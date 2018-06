Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 50 minutes

La 15ème édition de la Fête du chouchou se déroule à Hell-Bourg, à Salazie, du 8 au 10 juin 2018 avec pour thème " le chouchou dans l'assiette ". Véritable vitrine du développement économique et culturel de Salazie, la Fête du chouchou est la plus importante des manifestations économiques du cirque et s'inscrit comme une tradition dans la vie des Salaziennes et des Salaziens.

