Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le week-end dernier, le club Le Port Canne de combat a organisé le Challenge de l'avenir au complexe sport municipal. Cette compétition, par équipe mixte était composée de trois catégories : sénior, moins de 15 ans et moins de 12 ans. Le but : accompagner les débutants à comprendre et à respecter le règlement du Comité national Canne de combat et bâton. Voici le communiqué de presse du club :

Le week-end dernier, le club Le Port Canne de combat a organisé le Challenge de l'avenir au complexe sport municipal. Cette compétition, par équipe mixte était composée de trois catégories : sénior, moins de 15 ans et moins de 12 ans. Le but : accompagner les débutants à comprendre et à respecter le règlement du Comité national Canne de combat et bâton. Voici le communiqué de presse du club :