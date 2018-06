Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 18 heures

"Réduisons notre impact plastique", c'est le défi qu'a lancé la page "No plastic in my sea" avec le hashtag #NoPlasticChallenge. Du 5 au 14 juin 2018, les citoyens sont invités à adopter un comportement responsable en changeant leurs habitudes de consommation du plastique. Plastique, qui pollue des cours d'eau et régions entières de nos océans à travers le mode.

