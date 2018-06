Du 8 au 10 juin a lieu la 30 édition de la fête des goyaviers à la Plaine des Palmistes. Au programme, de nombreuses découvertes et animations autour de ce petit fruit très vitaminé.

Évènement emblématique dans l’Est de La Réunion, rendez-vous à la Plaine des Palmistes pour faire le plein de gourmandise à l’occasion de la Fête des Goyaviers 2018.

Pendant ces 3 jours, les visiteurs pourront déguster et découvrir de nombreuses préparations et recettes autour du goyavier mais aussi rencontrer des producteurs et participer à la fameuse cueillette des goyaviers.

Cette manifestation est avant tout l’occasion de réunir tous les acteurs concernés, aussi bien les producteurs que les transformateurs (fabricants de confitures et de pâtes de fruits, de pâtisseries et autres gourmandises). Des dégustations de produits du terroir et des concours culinaires rythmeront la manifestation, le tout dans une ambiance de fête foraine avec des jeux, des spectacles et des concerts tous les soirs.

Le Domaine des Tourelles aussi fêtera le goyavier et ouvrira ses portes au public les samedi 9 et dimanche 10 juin. Des ateliers animés seront proposés au Domaine, tels que des ateliers de cusine déclinant le goyavier autour de recettes sucrées et salées. (Pour tout renseignement et réservation : contact@tourelles.re / tél : 02 62 51 47 59)

www.ipreunion.com