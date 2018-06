Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 41 minutes

Ce jeudi 7 juin 2018, l'Assemblée Nationale a voté la proposition de loi du groupe La République en marche qui interdit les téléphones portables dans les écoles et collèges. Cette loi contient aussi un amendement étendant l'interdiction aux enseignants et plus largement à tout le personnel de l'éducation. A La Réunion cette loi est jugée "éloignée de la réalité du terrain" et l'amendement est qualifié "d'aberration" par les syndicats de l'éducation. Ils s'interrogent sur les difficultés à mettre en oeuvre une telle interdiction.

Ce jeudi 7 juin 2018, l'Assemblée Nationale a voté la proposition de loi du groupe La République en marche qui interdit les téléphones portables dans les écoles et collèges. Cette loi contient aussi un amendement étendant l'interdiction aux enseignants et plus largement à tout le personnel de l'éducation. A La Réunion cette loi est jugée "éloignée de la réalité du terrain" et l'amendement est qualifié "d'aberration" par les syndicats de l'éducation. Ils s'interrogent sur les difficultés à mettre en oeuvre une telle interdiction.