Jean-Claude Pitou, président de l'ARMOS-Oi (Association régionale des maîtres d'ouvrage sociaux et aménageurs Océan Indien) et les six présidents des associations représentatives des locataires (AFL, la CNL974, l'ACOA, La Rue 974 et familles de France, l'ADILSS et la CLCV), ont signé ce vendredi 8 juin 2018, le protocole d'accord interbailleurs avec les associations de locataires, dans les locaux de l'ARMOS-Oi à Saint-Denis. Ce protocole, s'inscrit dans le cadre de l'élection des représentants de locataires du parc social. Il permet de définir l'organisation des élections. Les représentants seront élus par les 74 000 locataires.

