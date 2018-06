Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

De plus en plus de femmes décident de se passer de soutien-gorge et adopte le mouvement "NoBra" (pas de soutif). Sur les réseaux sociaux, certaines se sont même lancées un défi intitulé "No Bra Challenge". Marre des diktats de la société, et surtout de l'inconfort du "soutif", elles n'hésitent pas à publier des photos d'elles, sans soutien-gorge et de crier haut et fort leur abandon des bretelles.

