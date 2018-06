Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Ce vendredi 7 juin, le magazine L'Express a publié un article qui commence à faire polémique sur le territoire réunionnais. En effet, nos confrères évoquent des plaintes déposées par trois marins malgaches contre leur employeur, la société Enez basée à La Réunion. Défendus par le syndicat CFDT et le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM), ces professionnels venus tout droit de Madagascar évoquent des conditions de travail inadmissibles et une rémunération insuffisante. Ils auraient même confié à leurs défenseurs être victimes d'esclavage moderne. (Photo d'illustration)

Ce vendredi 7 juin, le magazine L'Express a publié un article qui commence à faire polémique sur le territoire réunionnais. En effet, nos confrères évoquent des plaintes déposées par trois marins malgaches contre leur employeur, la société Enez basée à La Réunion. Défendus par le syndicat CFDT et le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM), ces professionnels venus tout droit de Madagascar évoquent des conditions de travail inadmissibles et une rémunération insuffisante. Ils auraient même confié à leurs défenseurs être victimes d'esclavage moderne. (Photo d'illustration)