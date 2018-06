BONJOUR. Voici les titres développés ce dimanche 10 juin 2018 :



- Concours du village préféré des Français : Votez pour Hell-Bourg !

Plus beau village de France, Hell-Bourg est candidat au concours "le village préféré des Français" lancé par la chaîne nationale France 2. Ce coin de verdure pittoresque du cirque de Salazie a tous les atouts pour remporter le concours. Ses habitants sont fiers et ravis de la participation de leur village, d'autant plus qu'il est le seul sélectionné en Outre-mer. Le maire de la commune, Stéphane Fouassin, compte sur tous les Réunionnais pour soutenir la candidature du village car "les votes ne seront ouverts que pendant la diffusion en direct de l'émission le 19 juin prochain à 23 heures sur France 2".

- Pendant les vacances d'août : Embarquez pour le bateau Marion Dufresne

Embarquer à bord du Marion Dufresne, lors d'une rotation logistique, à la conquête de ces îles du " bout du monde ", voici une proposition de voyage atypique.Depuis 1994, l'administration des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ouvre la possibilité à un nombre limité de visiteurs de découvrir les trois territoires subantarctiques (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam) lors des quatre rotations annuelles du Marion Dufresne. Il reste encore des places pour la prochaine rotation du 10 août au 7 septembre prochain. Les personnes intéressées devront prendre contact avec le service tourisme des TAAF.

- Ça s'est passé cette semaine : Glyphosate, rein à vendre, Insee, Mayotte, Ladylafé

Retour sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 4 au 8 juin :



- Glyphosate : aucun député réunionnais n'était présent lors du vote

- Besoin d'argent ? Vendez un rein

- Economie - La moitié des salariés réunionnais travaille pour un groupe

- Mayotte tremble depuis 27 jours - Un élu réclame un "kit de survie" pour chaque Mahorais

- Route du littoral : Une voiture s'est encastrée sous le Ladylafé, le conducteur est décédé

- Pakistan : À 11 ans, il est coach en motivation et star des réseaux sociaux

Costume élégant, micro sans fil et geste travaillé, Hammad Safi discourt devant un public aussi silencieux que conquis: au Pakistan, le "petit professeur", intronisé coach en motivation, n'a pas encore soufflé ses douze bougies mais est déjà une vedette sur le net.