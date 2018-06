Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le championnat de France de handball UNSS (union nationale du sport scolaire) a eu lieu à Obernai en Alsace du mercredi 6 au vendredi 9 juin 2018. Ce sont les collégiennes d'Edmond Albius au Port qui remporte le championnat et rentrent à La Réunion avec l'or. Encadrées par Vianney Dromart et Michel Etienne, les sportives ont battu l'équipe de Dijon 17 à 10 lors de la finale de vendredi. Certaines d'entre elles sont dans le pôle espoir hand depuis un an, quelques unes l'intègreront à la rentrée, et enfin les autres sont dans la section "sport étude" hand.

