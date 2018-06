Fée Mazine s'apprête à accueillir la 5ème édition de Mizik O' Marmay, le festival de musique pour les marmays petits et grands. Le samedi 09 juin à partir de 14h30 au Parc Urbain de la Ravine Blanche. Une 5ème édition autour d'univers musicaux d'ici et d'ailleurs et toujours avec une programmation gratuite et dédiée aux enfants dès le plus jeune âge.

Au fil des éditions, le festival Mizik O’ Marmay vit et se transforme au sein du quartier de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. A l’image d’un enfant qui grandit, qui fait ses premières expériences, qui tombe et qui se relève, le Mizik O’ Marmay ne cesse d’évoluer depuis sa création en 2014.

Pour cette 5 ème édition, le festival de musique pour les marmay… petits et grands ! se veut être une nouvelle fois un voyage sensoriel dans l’exploration musicale. Si les airs battent aux rythmes des percussions, du beat box, des accordéons et parfois même des sons d’instruments insolites, l’accord est parfait pour découvrir ce paysage sonore, entre musiques traditionnelles et musiques actuelles.

Une diversité que nous voulons comme un genre pour offrir une traversée musicale et initiatique aux enfants, dès le plus jeune âge, et à leur parent.

" Ravine en kiltir " avec Sina

Depuis mai 2018, les habitants du quartier de Ravine Blanche prennent part activement au festival Mizik O’ Marmay.

Le projet " Ravine en kiltir ", nouveauté de cette édition, a pour objectif d’amener la musique au cœur des espaces communs et des lieux de vie des habitants à proximité du parc urbain du quartier.

En partenariat avec la Semader, de la SHLMR et de la SIDR, les habitants participent à des ateliers gratuits et intergénérationnels de musique. L’idée est ainsi de favoriser l’accès aux pratiques artistiques à tout âge.

Ces ateliers se veulent, également, être des temps de découverte et de partage pour faire évoluer les regards envers soi-même et envers les autres, artistes et habitants.

Passant d’un répertoire reggae, à celui de Sina ou à ceux des séga lontan, les participants, âgés de 7 à 77 ans, sont accompagnés par Gilles Bazin et Romain Richard du groupe Sina. A la fin des dix heures d’ateliers, les habitants auront pu chanter et enregistrer quelques morceaux dans le studio mobile de Box Records. Les quelques musiciens (trompettiste, guitariste ou harmoniciste) du quartier participant à ce projet auront pu également colorer de leurs notes les morceaux enregistrés.

Un festival en questions

Fée Mazine continue, cette année encore, à porter le Mizik O’ Marmay et se bat pour offrir au public, toujours plus nombreux, un festival de qualité avec des propositions diverses et adaptées à tous les âges.

L’association arrive à une période charnière et des questionnements profonds émergent dûs aux difficultés passées et actuelles. Le désengagement de certains partenaires ou les retours tardifs de demandes de financement impliquent une réelle remise en question au sein de l’association quant à cet événement.

