Ce samedi 9 juin 2018, la ville de Saint-Paul a organisé une journée de sensibilisation à la biodiversité dans les jardins de l'Hôtel de ville. Cette journée s'inscrit dans la continuité des actions menées par la commune pour la semaine européenne de développement durable. Des ateliers et des animations ont été organisées notamment en direction des jeunes publics. Animaux de la ferme et rapaces ont fait le show pour cette journée. Les curieux étaient nombreux à se presser pour admirer les animaux qu'ils ont rarement l'occasion de rencontrer.

Plusieurs associations se sont données rendez-vous pour cette manifestation autour de la biodiversité. Les visiteurs sont venus en famille découvrir les animaux de la ferme et de la basse-cour mais aussi ceux de la fauconnerie. Des démonstrastions de fabrication de ruchers et de tressage de feuilles de cocotier ont permis de faire apprécier au pubilc la richesse de l'artisanat durable.

-Des animaux de la ferme pour apprendre à respecter la nature -

Dans un enclos au milieu du jardin de l'Hôtel de ville de Saint-Paul, enfants et parents se pressaient pour admirer et caresser les animaux de l'Association "La Ferme pédagogique". Plusieurs espèces étaient présentes : lapins, chèvres, mouton, canard, oies et autres galinacés se sont prêtés à l'exercice. Les enfants étaient en admiration devant ces animaux qu'ils pouvaient voir de très près et toucher, bien que certains avaient peur.

- Les rapaces ont assuré le spectacle -

L'association réunionnais d'effarouchement et de fauconnerie (Aref) a participé à cette journée. L'association a présenté au public plusieurs rapaces. Faucon, chouette, hibou, buse, aigles ont tour à tour survolé les têtes des spectateurs admiratifs. Des enfants ont participé à ces démonstrations de fauconnerie très pédagogiques.

Bernard Gougache maître fauconnier a animé cette séance afin de sensibiliser les enfants à la protection des espèces menacées, notamment du papangue. Il a aussi fait mention de l'importance des rapaces dans la biodiversité.

Les enfants étaient très enthousiastes et certains ont participé à la démonstration de fauconnerie avec un gant de fauconnier. Le premier rapace à voler est une buse, un mâle de 680 grammes. Regardez :

Un petit garçon s'est prêté à l'exercice de la démonstration de chasse avec la buse femelle de 1, 2kg. Le petit garçon devait courir en traînant derrière lui un appât. Le rapace ne s'est pas fait prier.

Après la buse, un hibou, rapace nocturne s'est envolé. Il est passé au plus près des têtes des enfants qui ont participé à la démonstration. Regardez :

- Récup, ruches et artisanat -

Un atelier de fabrication de ruchers était aussi proposé au public. C'était l'occasion d'informer l'assistance sur le rôle indispensable des abeilles dans la nature. Des affiches explicatives et des pots de miel ont fini de convaincre les participants. Plusieurs ruchers ont été fabriqués durant cette journée.

L'assciation Education nature tenait un stand de vannerie. Plusieurs objets fabriqués avec des branche de cocotier étaient présentés sur leur stand : coupelles à fruit, mobiles à suspendre, chapeaux et autres décorations. L'associaition organise des atelier pédagogique de sensibilisation à la biodiversité et à la protection de l'environnement.

Des chaises et meubles en bois de palette étaient exposés. C'est l'association Les rencontres alternatives qui a présenté un atelier de récupération et de revalorisation du bois de palette.

Les enfants ont été les premiers à apprécier les ateliers et démonstrations proposés durant cette journée dédiée au développement durable et à la biodiversité.

