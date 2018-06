La Ville de Saint-Denis vous propose un récapitulatif des divers événements culturels et sportifs qui se dérouleront sur son territoire ce week-end, du 8 au 10 juin 2018 :

Boxe anglaise | Gala Dionysien Yves Arrighi

Samedi 9 juin 2018 à partir 9h30

Gymnase des Deux Canons

Sous l’égide du comité régional de boxe Réunion, l’Union Pugilistique de Saint-Denis (UPSD) organise un gala de boxe anglaise à la mémoire de Yves Arrighi et en préparation pour les Jeux des Îles. Ce gala réunira les meilleurs boxeurs de l’île et se déroulera le samedi 9 juin au gymnase des Deux Canons. Les combats débuteront à 19h30. Un événement en partenariat avec la Ville de Saint-Denis et la Fédération Française de Boxe anglaise.

Z'Handbrocal du COM

Samedi 9 juin 2018 de 14h00 à 19h00

Gymnase de la Montagne

Toute une après-midi de handball ouverte à tous au Gymnase de la Montagne entre des équipes mixtes garçons/filles et enfants/parents par catégories d'âges, de l'école de handball aux séniors. Inscriptions au 06 92 95 25 40.

Game of Run - 1ère édition

Samedi 9 juin de 15h00 à 22h00

Stade Marc Nasseau | Champ Fleuri

Les étudiants de la Licence professionnelle Métiers de la Communication, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis organisent le 9 juin 2018 la première édition de " GAME OF RUN " : Il s’agit de la première course d’obstacles nocturne à la Réunion. Un événement fun, totalement gratuit, haut en couleurs, et orienté " sport et santé ". Entre amis, en famille ou entre collègues, composez votre équipe de 4 personnes et participez ensemble à la course d’obstacles en nocturne au stade Marc Nasseau de Champ Fleuri !

Trail du Colorado - 8ème édition

Dimanche 10 juin 2018 à partir de 5h00

Parc de loisirs du Colorado

Organisé par le RCSD, avec le soutien de la ville, le Trail du Colorado compte 3 courses permettant à chacun de profiter des joies (et des peines) de la course en montagne. Au départ du parc de loisirs du Colorado dominant Saint-Denis et lʼOcéan Indien, ces épreuves se déroulent presque exclusivement sur sentier. Inscriptions sur www.sportpro.re et plus d’informations sur www.trailducolorado.fr

