Des marins malgaches accusent un employeur réunionnais. Ils se plaignent de conditions de travail indignes et rémunération insuffisante

Ce vendredi 7 juin, le magazine L'Express a publié un article qui commence à faire polémique sur le territoire réunionnais. En effet, nos confrères évoquent des plaintes déposées par trois marins malgaches contre leur employeur, la société Enez basée à La Réunion. Défendus par le syndicat CFDT et le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM), ces professionnels venus tout droit de Madagascar évoquent des conditions de travail inadmissibles et une rémunération insuffisante. Ils auraient même confié à leurs défenseurs être victimes d'esclavage moderne.



Cyrille Melchior : "le pacte de confiance est un coup de massue" pour le Département

Imposé par l'Etat dans le cadre de la maitrise des dépenses publiques, le Pacte de confiance va conduire les collectivités locales a engagé des économies drastiques. Le Département de La Réunion devra réduire ses dépenses de 35 millions d'euros. Un manque à gagner qui pourrait avoir des répercussions fortement dommageables sur les politiques d'aides menées par la collectivité départementale. Les explications de Cyrille Melchior, président du conseil départemental

[VIDÉO] Saint-Gilles - Rencontre avec la baleine

Depuis le 28 mai 2018, une baleine a été observée plusieurs fois aux larges de nos côtes. C'est le 5 juin, qu'un signalement à l'association Globice qui a permis de trouver la baleine au large de la plage des Brisants. L'animal a gratifié les membres de l'équipage partis à sa recherche de plusieurs sauts. Romain Dorard, plongeur à Saint-Gille a pu filmer sa rencontre avec le mammifère marin le 5 juin dernier.

Surf - Jour J pour Johanne Defay à Bali

C'est le grand jour pour Johanne Defay qui entre ce samedi 9 juin 2018 dans le "Margaret River Pro". La compétition a lieu à Uluwatu, un spot situé au sud de Bali. La surfeuse saint-leusienne débutera directement en quarts de finale face à Nikki Van Dijk. C'est en effet à ce stade que la compétition du Margaret River Pro en Australie s'est arrêtée en avril en raison d'attaques de requins.