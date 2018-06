Voici le bilan de la lutte contre l'insécurité routière conduite par les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière au cours du week-end écoulé :

29 alcoolémies dont 11 délictuelles. Un jeune conducteur a été contrôlé avec un taux de 0.77 mg litre d'air expiré au lieu des 0,09 autorisés pour cette catégorie d'usagers. Ne disposant que de six point sur son permis, qui a été retiré immédiatement, il fera l'objet d'une annulation prochainement pour solde nul.

Les nouveaux kits de prélèvements salivaires arrivés sur l'île depuis un mois, ont démontré leur efficacité puisque 7 conducteurs ont été dépistés positifs aux produits stupéfiants. Ils ont perdu leur permis sur le champ.

Les gendarmes ont intercepté 12 automobilistes en excès de vitesse dont 1 circulait sur la RN 1 ce dimanche matin commune de ST LEU à 165 KM/H au lieu des 110 autorisés. Il est reparti à pied, ayant remis son permis aux motards.

Bilan des infractions relevées par les motocyclistes :

79 infractions dont 76 graves génératrices d'accidents - 19 permis retirés

Par ailleurs les gendarmes de Saint LOUIS ont mené une opération de contrôle vendredi soir de 20 à 24 heures dans la commune éponyme. Parmi les 65 véhicules contrôles, 16 infractions ont été constatées dont 12 alcoolémies. Un automobiliste et un cyclomotoriste ont été verbalisés pour des taux relevés de 1.25 et 1.29 mg. Les gendarmes de l'Entre deux ont également participé ce week-end à la sécurisation des routes de l'île, au cours de plusieurs services ponctuels réalisés sur leur secteur (non port ceinture casque 1 CEA)