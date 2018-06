Retour sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 4 au 8 juin :



- Glyphosate : aucun député réunionnais n'était présent lors du vote

- Besoin d'argent ? Vendez un rein

- Economie - La moitié des salariés réunionnais travaille pour un groupe

- Mayotte tremble depuis 27 jours - Un élu réclame un "kit de survie" pour chaque Mahorais

- Route du littoral : Une voiture s'est encastrée sous le Ladylafé, le conducteur est décédé

L'amendement pour l'interdiction du glyphosate, présenté par un député de la République en marche, a été rejeté la semaine dernière, dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 mai. Aucun député réunionnais n'était présent lors du vote. Pourquoi? Pour le savoir, Imaz Press a questionné les parlementaires. Parmi eux, seuls Huguette Bello, David Lorion et Jean-Hugues Ratenon ont accepté de répondre.

"Nous avons un besoin urgent de rein avec un bon montant accordé de 300 000 $". Un certain Luis sorti d'on ne sait trop où, nous a proposé de vendre un de nos précieux organes contre la modique somme de 300 000 dollars dans un commentaire laissé sur notre site. Pour vendre notre rein, rien de plus simple, il suffisait de le contacter par mail ou par téléphone. Une offre si alléchante que notre rédaction s'est empressée d'y répondre.

Dans une étude publiée par l'Insee ce mardi 5 juin 2018, l'institut a mis en avant la présence des groupes dans le tissu économique réunionnais. La Réunion compte 1280 groupes en 2015. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas tous des multinationales connues. La plupart des entreprises appartenant à un groupe à La Réunion ont moins de dix salariés.

Nadjim Ahamada, conseiller municipal de Mamoudzou, a décidé d'interpeller le préfet de Mayotte, Dominique Sorain, pour dénoncer la gestion de crise mise en place dans le cadre des nombreux micro-sésimes qui font trembler Mayotte depuis maintenant 27 jours. Plus de 700 secousses ont été ressenties par la population, des bâtiments ont commencé à se fissurer mais les experts ne savent toujours pas expliquer ce déferlement de tremblements de terre. Une cellule de crise a bien été ouverte par la préfecture. Elle a permis de faire venir des spécialistes internationaux, mais, concrètement, aucun moyen n'a été mis à disposition de la population mahoraise qui s'inquiète de plus en plus.

Selon une information de la 1ère, ce vendredi 8 juin 2018 avant 5 heures du matin, un véhicule venant de La Possession s'est encastré dans la machine de déplacement des blocs, le Ladylafé. Le conducteur est décédé et les secours sont sur place pour le désincarcérer. Le véhicule arrivait visiblement à contre-sens depuis La Possession, car la machine se trouve sur la voie de gauche qui correspond au canal bichique sens Saint-Denis Possession. Pour l'instant la circulation est fluide dans le secteur. La route est toujours basculée côté mer. Le ladylafé pourrait avoir été endommagé par cet accident, ce qui risque de rendre difficile le débasculement et le retour de la circulation sur quatre voies prévu dans la nuit de vendredi à samedi(photo d'illustration)

