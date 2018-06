Le Conseil d'administration de l'Office de l'eau Réunion, établissement public local rattaché au Département, s'est réuni ce mercredi 6 juin 2018, sous l'égide de M. Patrick Malet, vice-président du Conseil Départemental, président délégué de l'Office de l'eau Réunion. Dix-sept demandes de subvention ont été validées.

Dans le cadre de son programme d’aides financières, l’Office de l’eau Réunion soutient les travaux visant à améliorer la gestion de l’eau potable sur le territoire. A ce titre, la Plaine-Des-Palmistes obtient 247 364 euros d’aide financière pour divers travaux liés à l’eau potable (renforcement de réseau, installation d’équipements de mesure et de surveillance, renforcement de la production du forage Bras-Piton). La commune de Saint-Louis bénéficie d’une subvention de 105 515 euros pour le renouvellement et l’extension du réseau d’eau potable sous diverses voieries communales. La ville de Trois-Bassins est aidée à hauteur de 597 135 euros pour la réalisation d’un programme de modernisation de son réseau d’eau potable. Enfin, une subvention de 643 732 euros a été allouée à la commune du Port pour l’équipement et le raccordement de trois forages.

En matière de lutte contre les pollutions, la commune de Saint-Benoît obtient une aide de 2 546 euros pour l’installation d’équipements de mesure et de télégestion sur son réseau d’eaux usées. La commune de la Plaine-Des-Palmistes est accompagnée à hauteur de 86 250 euros pour la réalisation d’un diagnostic sur 3 000 installations d’assainissement non collectif existantes.

L’Office de l’eau Réunion encourage les actions de sensibilisation en faveur de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques. Ainsi, la Réserve naturelle nationale de l’Etang Saint-Paul, obtient une aide de 7 152 euros pour la création de panneaux de sensibilisation sur la plus grande zone humide des Mascareignes. Enfin, la ville de Saint-Denis est soutenue à hauteur de 12 687 euros pour le développement d’outils pédagogiques sur la Rivière Saint-Denis.

Le Conseil d’administration a également approuvé la revalorisation du programme pluriannuel d’intervention du bassin, porté par l’établissement. Ainsi, une enveloppe financière de plus de 3,9 millions d’euros a été réaffectée pour soutenir les projets dans le domaine de l’eau.

Depuis le 1 er janvier 2016, l’Office de l’eau Réunion a engagé plus de 10,8 millions d’euros correspondant à la mise en œuvre de plus de 46 millions d’euros d’actions et de travaux dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.

