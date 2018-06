Le mercredi 6 juin 2018, a eu lieu la remise des prix du concours "clash tes stéréotypes !" au Cinépalmes à Sainte-Marie. Porté par le Comité pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du MEDEF Réunion, présidé par Claire Vassias, en partenariat avec l'Académie de La Réunion, la troisième édition du concours invitait les élèves de collèges et lycées à réaliser un clip vidéo de 3 minutes maximum en format amateur (smartphone exclusivement) afin de dénoncer les stéréotypes filles-garçons et favoriser une prise de conscience chez les jeunes sur l'existence de stéréotypes sexistes.

Cette année, 12 établissements scolaires, ont participé, pour un total de 17 courts-métrages.Le jury s’est réuni fin mai et a statué sur les lauréats, 3 dans la catégorie " Collège " et 3 dans la catégorie " Lycée ", et un prix supplémentaire a été décerné pour le coup de cœur.

Les critères de sélection portaient sur le respect des limites techniques, la cohérence avec le sujet, l’originalité, la clarté du message et le savoir-faire déployé.

Le palmarès 2018 est le suivant :

Catégorie Collège :

1er prix : " Papa lé la " Collège Cambuston (prix : réalisation " version pro " de la vidéo avec un professionnel)

2ème prix : " La leçon de papa " La cité du Savoir (prix : 1/2 journée de formation à la vidéo)

3ème prix : " Le craquage " Collège Les Alizés (prix : séance de coaching avec un comédien professionnel)

Catégorie Lycée :

1er prix : " Zistoir esclusiv chez les ziréductibles sexistes " Lycée Ambroise Vollard (prix : réalisation " version pro " de la vidéo avec un professionnel)

2ème prix : " Koz Aou " Lycée Saint-François Xavier (prix : 1/2 journée de formation à la vidéo)

3ème prix : " Il paraît que... " Lycée L’Horizon (prix : séance de coaching avec un comédien professionnel)

Prix coup de cœur du jury : " We are the new heroes " Lycée Ambroise Vollard (prix : 22 places de cinéma offertes)

