Plus beau village de France, Hell-Bourg est candidat au concours "le village préféré des Français" lancé par la chaîne nationale France 2. Ce coin de verdure pittoresque du cirque de Salazie a tous les atouts pour remporter le concours. Ses habitants sont fiers et ravis de la participation de leur village, d'autant plus qu'il est le seul sélectionné en Outre-mer. Le maire de la commune, Stéphane Fouassin, compte sur tous les Réunionnais pour soutenir la candidature du village car "les votes ne seront ouverts que pendant la diffusion en direct de l'émission le 19 juin prochain à 23 heures sur France 2"

Niché au pied du Piton des Neiges, le village d'Hell-Bourg n'a rien à envier à ses concurrents nationaux. Perle du cirque de Salazie, ses villageois sont confiants. Stéphane Fouassin, le maire de la commune l'assure "Hell-Bourg a tous les atouts pour gagner".

En effet, d'atouts, Hell-Bourg n'en manque pas.

- Des paysages de carte postale -

Le village d'Hell-Bourg est situé dans un écrin de verdure avec pour toile de fond "la seule chambre magmatique à ciel ouvert classé au patrimoine mondial de l'humanité", déclare Stéphane Fouassin, maire de Salazie. Le village est entouré par des montagnes, du haut desquelles se jettent de majestueuses cascades. Un vrai paysage de carte postale.

Parmi les sommets qui dessinent le paysage d'Hell-Bourg, on trouve le Piton d'Anchaing, lui aussi fait partie des "Pitons, cirques et remparts", classés au patrimoine de l'humanité par l'Unesco.

- Un patrimoine remarquable -

Qu'il soit culinaire, architectural, naturel ou culturel, le village d'Hell-Bourg possède un patrimoine remarquable. Ce patrimoine reflète la richesse de notre île.

Les cases créoles d'antan qui font encore partie du paysage d'Hell-Bourg semblent figées dans le temps. Leurs couleurs vives et leur architecture typiquement créole font de ces bâtisses des lieux de curiosité pour les visiteurs du bourg.

Remarquable aussi par son patrimoine culinaire, on ne présente plus l'un des ingrédients phare de la cuisine du village : le chouchou. Salazie est, en effet, un haut lieu de la culture du chouchou dans l'île. Le légume est d'ailleurs en fête ce week-end. Il se cuisine à toutes les sauces, sucrées et salées.

-"Une reconnaissance pour toute l'île -

Remporter le concours national du "village préféré des Français" serait "une reconnaissance pour toute l'île" affirme Stéphane Fouassin. Pour lui, un tel titre permettrait de "faire connaître le village", mais pas seulement, il permettrait aussi de "faire connaître notre île". Hell-Bourg serait une vitrine du tourisme connue et reconnue.

En devenant "village préféré des Français", Hell-Bourg pourrait voir sa fréquentation augmenter, avec plus de touristes locaux mais aussi de l'extérieur. Selon le maire de Salazie, "quand un village est classé, sa fréquentation augmente de 60 %". Il évoque pourtant une difficulté "c'est un peu plus compliqué quand on est dans les Outre-mer, on est loin".

Ce concours se déroulant au mois de juin, à la veille des grands départs en vacances, le maire de Salazie espère que cette participation permettra aux touristes de "choisir la destination Réunion et d'y ajouter l'étape "Hell-Bourg"".

Ce sont au total 14 villages qui sont en lice pour être sacrés "village préféré des Français". Mais pour gagner, il faut voter. Stéphane Fouassin a quelques craintes " nous avons un désavantage, c'est l'horaire de diffusion de l'émission. Elle sera diffusée en direct sur France 2 le 19 juin à 21 heures, heure de Paris donc 23 heures heure locale". Le maire de Salazie compte sur le soutien des Réunionnais et sur la solidarité des Réunionnais de métropole pour apporter leur votes au village d'Hell-Bourg. Les votes ne seront ouverts que pendant l'émission.

Pour soutenir Hell-Bourg, rendez-vous le 19 juin prochain devant l'émission de France 2 "Le village préféré des Français" à 23 heures et à vos votes !

Notre Hell-Bourg local a déjà été présenté sur la chaîne nationale dans l'épisode de l'émission qui lui a été consacré. Regardez :

