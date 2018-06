Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

La chambre d'agriculture, la direction de l'agriculture de l'alimentation et de la forêt (DAAF) organisent trois matinées de l'emploi agricole les 12, 19 et 26 juin 2018 avec les partenaires sociaux (la caisse d'allocation familiale (CAF), pôle emploi et la caisse générale de sécurité sociale (CGSS).

