Le Vendredi 22 Juin 2018, au Parc des Expositions de Saint-Denis, Michel Fugain sera en concert. Le chanteur populaire dont la joie de vivre et le dynamisme séduisent toutes les générations ne donnera qu'un seul concert dans l'île. Après la période d'euphorie baba-cool du Big Bazar, l'Artiste impose son nouveau répertoire avec des tubes comme " Viva la vida ", " Plus ça va ", " Petites fêtes entre amis ", " De l'air ! Informations et réservations sur www.monticket.re

