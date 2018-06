BONJOUR. Voici les titres développés ce lundi 11 juin 2018 :



- [PHOTOS/VIDEOS] Championnat de La Réunion : Natation - Des chronos explosifs pour les jeunes pousses de La Réunion

- Elle a découvert qu'elle était malade il y a 3 ans : "Diabétique, j'avais perdu plus de 20 kilos, je me suis endormie au volant

- Un diagnostic rapide des tumeurs du foie au CHU de La Réunion

- Rendez-vous le 14 juin : Grande collecte de sang à la Nordev

- [PHOTOS/VIDEOS] Championnat de La Réunion : Natation - Des chronos explosifs pour les jeunes pousses de La Réunion

Une meilleure performance de France catégorie 12 ans pour Matys Louise (Asec) au 50 mètres brasse (34.04''), trois meilleures performances régionales pour Nans Mazellier (Asec), au 50 mètres papillon (26.18"), au 100 mètres papillon (58.95") et au 50 mètres nage libre (50,95"), c'est un excellent cru pour le championnat de La Réunion de natation. La compétition a eu lieu ce samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 dans le bassin de 50 mètres du Chaudron à Saint-Denis. Outre ces performances d'excellent augure pour l'avenir de la natation locale, de bons chronos ont également été réalisés tout au long de ces deux jours d'épreuves. Il s'agissait de la dernière compétition fédérale de la saison et aussi de la dernière chance pour les nageurs et nageuses de se qualifier aux différents championnats de France qui auront lieu en juillet prochain.

- Elle a découvert qu'elle était malade il y a 3 ans : "Diabétique, j'avais perdu plus de 20 kilos, je me suis endormie au volant

Près de 100 000 personnes seraient touchés par cette maladie à La Réunion. Le diabète est un véritable fléau. Insidieuse, de nombreuses personnes sont atteintes de cette maladie chronique sans le savoir. C'était le cas pour Marianne. Après des chocs émotionnels successifs en 2014, elle a vu son poids dégringoler au fil du temps. Jusqu'à ce qu'une prise de sang lui révèle qu'elle est atteinte du diabète de type 2, insulino-dépendant.

- Un diagnostic rapide des tumeurs du foie au CHU de La Réunion

Le service de chirurgie digestive du CHU site Sud propose un diagnostic rapide des tumeurs du foie pour la population depuis le début du mois de juin. En seulement 15 jours, une tumeur peut désormais être diagnostiquée. Une ligne téléphonique a été mise en place pour une prise en charge rapide.

- Rendez-vous le 14 juin : Grande collecte de sang à la Nordev

La 15ème Journée mondiale des donneurs de sang est prévue le 14 juin. A La Réunion, l'Etablissement français du sang (EFS) a décidé d'organiser, pour l'occasion, une "méga-collecte" de sang organisée au Parc des Expositions de Saint-Denis en partenariat avec le Rotary Club de Sainte-Marie et la Nordev, avec animations, surprises et dons du sang. Voici le communiqué de presse de l'EFS :