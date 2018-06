Le développement du numérique sur le territoire de La Réunion, ouvre de nouvelles perspectives de développement pour le service public, en réponse aux attentes des familles. L'emploi et l'insertion professionnelle, tout comme la sécurité et l'accompagnement de la jeunesse réunionnaise sur internet sont des préoccupations majeures à l'heure de la digitalisation des pratiques.

La Caf de La Réunion et ses partenaires proposent deux offres de service innovantes en réponse à ces demandes, en accompagnement aux nouveaux usages numériques :

• La plate-forme Stages.re apporte un outil dynamique, simple et rapide dans le domaine de l’offre et la demande de stages, au service de la formation, de l’emploi et du monde professionnel.

• Les Promeneurs du Net accompagnent les jeunes et les familles dans l’immense Toile d’internet, par une présence éducative et bienveillante, là ou les adultes ne peuvent pas tout sécuriser.

Le lancement de ces nouveaux dispositifs a eu lieu aujourd'hui 11 juin 2018 avec les partenaires de la Caf. Ils renforcent la dynamique numérique de ce service public sur le territoire, visant plus de proximité avec la jeunesse, et d’efficience dans les outils en faveur de l'insertion.

